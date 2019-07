Miedo y temor, las razones por las que Frida Sofía no regresa a México

Ciudad de México.- Esta mañana el programa Hoy presentó una entrevista que hizo Andrea Escalona a la joven modelo y cantante, Frida Sofía.

La hija de Alejandra Guzmán reveló que, a pesar de vivir en Estados Unidos, desearía poder radicar en México; sin embargo, el temor por su seguridad la hace mantenerse alejada de su país natal.

Luego de que su famosa madre decidiera sacarla del país hace varios años tras un intento de secuestro, es que Frida asegura que ese motivo la tiene alejada del lugar donde vive casi toda su familia.

Extraño México mucho. Ya van casi dos años (de no ir a México). Voy dos días y me regreso, pero no es lo mismo a vivir en México y obviamente no es un lugar en el que yo me veo viviendo por lo que pasó”, dijo en entrevista para el programa Hoy.