"Mienten y lo saben": Bigorra amenaza con hablar, pero redes la 'crucifican'

Ciudad de México.- Luego de que Pati Chapoy y Daniel Bisogno aseguraran que Raquel Bigorra fue la encargada de vender la exclusiva del proceso de divorcio del conductor de Ventaneando, la cubana rompió el silencio.

A través de su cuenta de Twitter, la también conductora no dudó en dar replica a los señalamientos que se hicieron de ella en el programa de televisión y escribió:

Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”.