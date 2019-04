Miguel Bosé da lección de vida a participante en 'Pequeños Gigantes'

Ciudad de México.- Durante el programa de Pequeños Gigantes de Televisa, Miguel Bosé conmocionó a la audiencia en tan emotiva acción que tuvo hacia el pequeño Kevin.

Durante la emisión, Kevin cantó pero al terminar su presentación el niño comenzó a llorar pues no tuvo su mejor interpretación, sin embargo Bosé se mostró molesto al ver que Kevin no dio su mejor participación por no adaptar la música en el tono correcto, a lo que dio la orden a la orquesta de tocarla en uno adecuado, por lo que el menor dio una excelente lección al cantar por segunda vez de manera extraordinaria.

Miguel dijo que “no se puede crear en los niños que son un fracaso porque vivirán toda la vida creyendo que lo son”. Además agregó que debemos impulsar el talento de los niños para sacar lo mejor de ellos para su futuro.