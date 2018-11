Miguel Bosé pagará 10 mil euros de manutención tras su separación

Ciudad de México.- Miguel Bosé terminó su relación con Nacho Palau. La manutención que el cantante otorgaba al escultor español para la crianza de sus cuatro pequeños hijos es un tema que ha creado polémica.

El monto ascendería a 10 mil euros, según dio a conocer el programa Ventaneando. Fue en 2011 que Bosé dio a conocer que era padre de Diego y Tadeo. Dos años después, llegarían Ivo y Telmo, hijos biológicos de Palau.

Tras 26 años de relación ininterrumpida, la pareja decidió separarse de manera definitiva.

Se acabó. Ya no podré acariciar a mis hijos. Ya no podré ser igual. Ya nunca más podré volar”, escribió Bosé solo un día después de su separación no solo de Palau sino también de sus otros dos hijos.