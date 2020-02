Mikaela, la hija de Steven Spielberg que incursionará en el cine para adultos

Estados Unidos.- Fiel al gusto por el cine que tiene su padre Steven Spielberg, la joven Mikaela Spielberg quiere forjar una carrera en este arte, pero en el ámbito para adultos y así convertirse en una sugar star.

En una entrevista para The Sun, la hija adoptiva del reconocido director declaró que protagonizará y producirá videos eróticos, así como otro contenido enfocado a este tipo de entretenimiento.

Siempre he sido una persona de naturaleza muy sexual, lo que me ha metido en problemas antes. No de una manera depredadora, sino en el sentido de que la gente aquí en el sur aún no se siente cómoda con eso", señaló Mikaela.