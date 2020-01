Miley Cyrus anuncia 'She Is Here', su nuevo proyecto musical de este 2020

Estados Unidos.- La famosa cantante, Miley Cyrus, con un video de 10 minutos se despidió del 2019 y toda una década, dando la bienvenida al 2020 con una recopilación de los eventos más importantes de la década, en la cual apareció su exesposo, Liam Hemsworth, algo que distrajó un poco del anuncio de su nuevo proyecto musical, 'She Is Here'.

'She Is Here', se suponía era el nuevo álbum que la exestrella Disney lanzaría el pasado 2019, el cual sí tuvo 7 canciones entre ellas Slide Away, sin embargo, se creyó que el proyecto ya no avanzaría más pues la actriz ya no hizo más menciones al respecto.

Algo que acaba de cambiar pues al final de su video, 10 años en 10 minutos, se hizo una fugaz mención del proyecto, que casi pasó desapercibido, en el que dice que está de regreso.

En la grabación no se agregó más información sobre lo que falta del álbum, pero se cree firmemente que en este 2020 se complete la producción que ha tenido un gran éxito hasta el momento.