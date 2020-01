Miley Cyrus comparte recuerdo de su adolescencia con los Jonas Brothers

Estados Unidos.- Recientemente a través de Instagram la polémica cantante y actriz, Miley Cyrus, pusó nostálgicos a sus millones de seguidores al compartir una foto de recuerdo de su adolescencia al lado de los Jonas Brothers.

Como se recordara, Cyrus y los tres hermanos debutaron en Disney como estrellas infantiles y poco después realizaron algunas colaboraciones musicales, incluso Nick salió con Miley.

En la imagen que ha encantado a sus fans, la exestrella Disney se encuentra en medio de Joe y Kevin, en lo que parece ser una fiesta, debido a lso elegantes trajes de los hermanos, al vestido plateado de ella y a los globos de colores detrás de ellos.

Hace 12 años hoy. No digas que no siempre he sido punk", escribió Miley.