¿Miley Cyrus, lo peor del 2019? Lista de Forbes la posiciona en el primer lugar

Estados Unidos.- Como cada año la revista Forbes compartió la lista de las peores canciones del año, en la cual sobresalió el nombre de Miley Cyrus con el primer puesto y Kanye West y Taylor Swift dentro del top 3.

La famos intérprete de We Can't Stop encabezó la lista gracias al tema Cattitude en colaboració con RuPaul, la cual es considerado como lo peor de la música del 2019 por su letra sin sentido y su "rídiculo" video musical.

En segundo lugar estuvo Kanye West con Closed On Sunday, en el cual contó con Kim, sus cuatro hijos, Kris Jenner y Kourtney Kardashian para el video, la cual fue considerada como "decepcionante" según su critica.

West sabe cómo escribir un memorable coro, pero aunque tengas el mejor ritmo, las torpes metáforas arruinan todo. Esta es una blada religiosa sin nada de crecimiento que da risa, y a demás decepciona el oído con un horrible final".

Por debajo de este cerrando el top 3 se encuentar Taylor Swift con Me, canción con la que colaboró con Brendon Urie de Panic At The Disco, la cual según los expertos fue uno de sus "peores" temas y videos.

La canción es la peor manera de comenzar la promoción de un álbum. Los fans y hatters de la cantante estuvieron de acuerdo en que es uno de los peores temas de Swift con viboras de caricaturas de Disney y letras infantiles", decía la critica.