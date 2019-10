Milla Jovovich revela su secreto para lucir más joven: "Me ayudo con todo"

Estados Unidos.- La actriz, Milla Jovovich, en una reciente entrevista con People reveló uno de sus mejores secretos para lucir más joven, cuidar su piel y mantener su espectacular figura tras dos hijos.

La también cantante de 43 años señaló que no mantiene una dieta tan estricta, solamente redujo las cantidades de carnes que consume diariamente y su comida esta basada en un 80 por ciento de vegetales, lo que rápidamente la hizo ver un cambio espectacular en su piel.

Consiguiendo a la vez verse más joven, además de volver más fácil el mantener su increíble figura a los 43 años y después de tener dos hijos.

Para ser honesta, acabo de descubrir que asegurarme de que el 80 por ciento de mi dieta durante la semana esté basada en vegetales y hago que todo lo demás sean porciones más pequeñas, me ayudó a mi piel, me ayudó con mis niveles de energía, me ayudó en todo", confesó la actriz.