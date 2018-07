Mira Sorvino reveló que la amordazaron con un condón en una audición

Los Ángeles, California.- La actriz, quien ya había denunciado públicamente el acoso que sufrió en varias ocasiones por parte de Harvey Weinstein en los años 90, contó otro espeluznante episodio que sufrió en la industria. La ganadora del Oscar reveló que cuando tenía 16 años fue atada a una silla y amordazada con un condón durante una de sus primeras audiciones para un filme de terror.

"Para asustarme para la escena de terror, me ató a una silla y me lastimó el brazo. Después me amordazó y yo lo dejé porque estaba intentando parecer asustada para la escena", declaró la intérprete a sus 55 años de edad. "Cuando terminó me sacó la mordaza de la boca y me dijo, 'Perdón por el condón', así que me había amordazado con un preservativo", dijo la actriz quien no reveló el nombre del directivo. "Era demasiado joven parar saber, gracias a Dios, qué sabor tiene un condón. Fue inapropiado y qué diablos estaba haciendo un director con un condón en su bolsillo durante una audición".

La famosa explicó que esa fue su primera lección de cómo funciona el sistema en Hollywood y que a lo largo de su carrera ha sufrido distintas situaciones de acoso por parte de directores o productores de cine que se han aprovechado de ella y de su amor por el arte. Según la intérprete, en muchos casos, los altos ejecutivos de Hollywood toman ventaja de las actrices jóvenes que buscan abrirse paso en la industria y logran convencerlas a cambio de un papel en una película.

"Cuando eres joven piensas, 'Bueno, OK, tengo que ser fuerte. Tengo que estar dispuesta entregar todo en esta actuación aunque signifique que tengo que dar este paso más'– y uno ve que muchos son premiados por sus papeles en las escenas sexuales más crudas y cosas así", explicó la estrella. "Existe ese concepto olvidarse de uno mismo y entregarse en nombre del arte. Las personas se aprovechan de eso. La gente siempre se ha aprovechado de eso", denunció. La actriz añadió que en el pasado se ha visto en envuelta en muchas situaciones extrañas donde ha sido víctima y testigo de comportamiento indebido por parte de distintos hombres de la industria y que sus propios amigos le habían advertido que para avanzar su carrera probablemente iba a tener que tener relaciones íntimas con muchas personas.

La famosa agregó que perdió varios papeles por no aceptar este tipo de propuestas. "Eso siempre me pareció terrible. Siento que sería una traición a quien soy cómo persona. Si hacia eso, no sería más yo misma, así que siempre me negué a esas cosas y por eso perdí ciertas oportunidades en grandes películas".