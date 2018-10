Mira la apariencia de Henry Cavill como Geralt of Rivia en ‘The Witcher’

Varsovia, Polonia.- Ya tenemos la primera muestra de como luce Henry Cavill (El hombre de acero en Batman vs Superman) en la piel del cazador de monstruos Geralt of Rivia para la adaptación sobre The Witcher, basada en la saga Wiedźmin del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

El actor británico ha publicado el vídeo de 23 segundos en su cuenta de Instagram, mientras que Netflix lo ha compartido a través de su cuenta oficial en Twitter. La toma fue filmada la semana pasada durante el rodaje que se realiza en Europa del Este. Los ocho capítulos de una hora de duración de la primera temporada de la nueva serie serán estrenados en el 2019.

n cuanto al equipo detrás de cámaras, la guionista y productora ejecutiva de la serie original de Netflix es Lauren Schmidt Hissrich, quien es conocida por realizar las mismas labores con The Defenders y Daredevil para la plataforma de streaming, así como para Power de The Starz.