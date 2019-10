"Mírenlo sin playera": Angelique Boyer presume a Sebastián Rulli en video

Ciudad de México.- La modelo y actriz, Anglique Boyer, presumió a su novio Sebastián Rulli, al cual lo llena de piropos, y todas sus admiradoras quedan deleitadas por el momento.

En un video en vivo, compartido en la cuenta oficial de Instagram de Boyer, se encuentra ella con una mascarilla, grabando a su pareja, quien está sin camisa y mostrando sus pectorales.

Las fans, no cesaron de enviar mensajes a la actriz, diciendo lo atractivo que es Rulli, aunque este no estaba deacuerdo con que lo grabaran, Angelique no le importó y siguió con lo suyo.