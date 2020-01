Miss Colombia explota contra organización de Miss Global 2020

Ciudad de México.- Un incómodo momento se vivió el pasado sábado en Oaxaca durante el certamen Miss Global, cuando al nombrar a la ganadora, la representante de Colombia explotó contra la organización del evento, a quienes acusó de fraude.

El momento fue captado en cámara, y se puede ver a Miss Colombia recriminar a los organizadores que hubo un fraude y los acusó de corruptos.

¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos... es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos".