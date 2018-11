Miss España deslumbra en su partida a Tailandia para el inicio de Miss Universo

Bangkok, Tailandia.- Una de las 92 participantes del certamen Miss Universo cumplirá un sueño el próximo 16 de diciembre: portar una corona que dé muestra de sus logros, de su belleza y de sus capacidades.

Para invertir sus esfuerzos en tal objetivo, las concursantes de diversos países ya han viajado a Tailandia para formar parte de las actividades que marcan el camino hacia la gran final.

Como era de esperarse, las reinas de belleza ya han compartido en redes sociales fotografías que reflejan su emoción por encontrarse en el país en el que podría cumplirse una de sus más grandes aspiraciones.

Ángela Ponce, Miss España y primera participante trans en la historia del certamen Miss Universo, publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de su viaje a Tailandia, instantáneas en la que deslumbra con un atuendo consistente en un sobrio vestido azul y su banda.

Por su puesto, además de portar con elegancia su 'look' elegido Ángela llevó consigo orgullosa la bandera de su país, España.

Asimismo, Andrea Toscano, ganadora de Mexicana Universal, también ya se encuentra en Bangkok, Tailandia, más que lista para luchar por la corona de Miss Universo.

No hay plazo que no se cumpla, llego el día de partir y comenzar una gran aventura en la que comienza el sueño tan esperado por el que me he esforzado día y noche. Me siento entusiasmada de vivir este nuevo sueño. Gracias México por confiar en mí y darme todas las herramientas necesarias para lograr este sueño", escribió la concursante al pie de unas fotografías desde el aeropuerto.