Miss España publica una foto con Miss México y causa sensación en redes

Ciudad de México.- Pese a que hace poco Lupita Jones, la ex Miss Universo y directora en México del certamen, declaró que no está de acuerdo con la participación de Miss España, Miss México dejó claro que su antecesora no habla por todos.

En un evento en Durango, la ex Miss Universo mexicana de 1991 fue cuestionada por un programa de espectáculos sobre Ángela Ponce en un evento de este tipo, a lo que que Jones contestó no estar de acuerdo con lo estipulado porque, aseguró, 'debe ser una competencia en igualdad de características y de circunstancias'.

No considero tener nada en común con un transgénero. Yo no estoy de acuerdo. Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones”.

Sin embargo, las opiniones no detienen a Andrea Toscano en su sueño ni impiden que pueda relacionarse con otras concursantes, algo que demostró a través de sus redes sociales.

La española Ángela Ponce, aspirante a Miss Universo, compartió una fotografía junto a la mexicana Toscano, en la que lucen muy sonrientes y unidas, lo que generó gran interés entre los internautas.

Por su parte, Andrea explicó en su cuenta de Instagram que ella aún no había tomado fotos porque estaba en la etapa de registro y que ha sido con Miss España su primer recuerdo del certamen en esta etapa.