Miss Michoacán confiesa haber sido víctima de una violación

Ciudad de México.- La modelo, Diana Martínez, miss Michoacán, aseguró a través de un programa televisión, que fue víctima de una violación durante su infancia, por parte de uno de sus familiares.

La joven lo dijo en frente de todas sus compañeras de certamen, luego de que cada una de ellas se encontraba platicando su historia de vida, a lo que ella dijo que nunca se lo quiso decir a nadie.

Yo quería que supieran que soy una mujer fuerte, capaz de salir adelante, no quería que me vieran decaída. Mi mamá en ese momento lloró, recuerdo que volver a ver las imágenes (el recuerdo) es lo que me hacía sufrir, vivir con el coraje, la incertidumbre", mencionó.