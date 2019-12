Misterio resuelto: Por esta razón corrieron a Laura G de Televisa

Ciudad de México.- En una entrevista con Venga La Alegría, la conductora Laura G tuvo la oportunidad de aclarar los detalles de su despido del noticiero Primero Noticias de Televisa.

En la charla, la presentadora habló del supuesto zape que le propinó a Marta Guzmán, hecho que habría desencadenado su salida de la televisora de San Ángel.

Laura narró que cuando se acercaron a felicitar a Guzmán, tras acercarse, le dio un golpe accidental y posteriormente recibió una demanda en recursos humanos.

Me dicen oye hay una demanda en recursos humanos que tú la molestas. No me llevaba con ella (Marta) porque llegué al puesto en el que estuvieron amigas de ella”, mencionó la exintegrante de Sabadazo.