Misterioso audio de José José a su hija levanta sospechas sobre su secuestro

Ciudad de México.- Tal parece que el comunicado que envió Marysol Sosa manifestando su preocupación por el estado de salud de su padre, el cantante José José, así como las especulaciones que aseguraban que su hermana Sarita lo tiene secuestrado, sirvió para que el artista volviera a romper el silencio.



De acuerdo al programa Hoy, el intérprete de Almohada se comunicó con Marysol a través de un mensaje de voz para felicitarla por el nacimiento de su hija Elena.



De la misma manera, según lo que contó Marysol a una publicación en México, cuando ella intentó comunicarse con su famoso padre al día siguiente del mensaje, ya no pudo tener contacto con él.

Me encantaría compartir más con mi padre, pero por ahora no sabemos cómo está ”, expresó Marysol.

La hija del intérprete asegura no estar convencida aún de que esté bien de salud, pues una nota de voz no es suficiente e incluso dudan de la autenticidad de esta.

Mientras eso no suceda y sigamos con esta absurda dinámica que estoy segura no le hace el más mínimo bien a mi padre, ni física, ni mental, ni emocionalmente, ningún ‘comunicado’ me deja tranquila de que mi papá está en las mejores condiciones”.