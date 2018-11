Misterioso video aparece en el Instagram de la fallecida Jenni Rivera

Ciudad de México.- Ya hace seis años de la trágica y repentina muerte de Jenni Rivera, pero recientemente reapareció de nuevo en su cuenta de Instagram, lo que causó el escándalo de todos sus seguidores.

A través de un video tomado desde su teléfono por la misma cantante cuando se encontraba en su camerino antes de una presentación.

“¿Y el saludo pa’quién era wey? #JenniVive”, se lee en la descripción del clip que comienza con ‘La Diva de la Banda’ sonriendo frente a la cámara y diciendo "Qué onda, hola", cuando de la nada se enfoca sus pechos y enseña un poco de ellos para después decir "No" con una cara de perversión.

Soy Jenni Rivera, y no sé pa’ que me dieron esta cámara, pa’ que yo me tomara video sola… no me gustan los videos, me trauman, me tienen asustada, son malos y traicioneros”.