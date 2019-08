Mitzy confiesa que Verónica Castro se desmayó cuando le cancelaron la boda

Ciudad de México.- El reconocido diseñador de modas, Mitzy, confesó que Verónica Castro se desmayó en su estudio luego de que le cancelaran la boda.

El ‘Diseñador de las estrellas’ estuvo en el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, donde hizo esta reveladora confesión sobre la famosa actriz.

También aprovechó para explicar la razón por la que ahora se encuentran distanciados, indicó que Verónica lo acusó de robo pero en realidad se trató de un mal ententido.

Hubo un malentendido. Hace tiempo yo estaba en Miami y ella me dio unos vestidos para que se los vendiera… cuando yo los veo dije no se pueden vender porque ya estaban usados”.

Total que cuando regresé no se los entregué, después ella se enojó y dijo que yo lo había robado los vestidos, entonces yo no voy a decir de Vero nada, tampoco voy a hablar mal de ella. En el momento en el que me reciba le entrego los vestidos”.