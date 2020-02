Modelo afroamericana acusa racismo y se niega a desfilar con diseño de 'simio'

Nueva York, Estados Unidos.- Amy Lefevre, una joven modelo afroamericana, se negó a usar un diseño que la representaba como un mono con orejas de gran tamaño y crecidos labios rojos para un desfile en la ciudad de Nueva York, además de señalar que los accesorios del atuendo son racistas.

El incidente ocurrió el pasado 7 de febrero, durante una pasarela organizada por el Fashion Institute of Technology en los Pier59 Studios de Manhattan.

Me mantuve ahí casi lista para descomponerme diciéndole al staff que me sentía increíblemente incómoda con tener que usar esas piezas y ellos fueron claramente racistas", expuso la modelo a The New York Post.