Modelo argentina que se parecía a Pampita muere tras sufrir accidente

Buenos Aires, Argentina.- La tarde de este viernes, se informó del sensible fallecimiento de la modelo argentina, Lu de Vedia, quien se hizo famosa por su parecido con Pampita.

La chica de 31 años, perdió la vida luego hacer sido internada, tras haber sufrido una caída de un balcón de su departamento, el cual se ubicaba en un segundo piso.

Yo no me veo tan parecida como muchos me dicen. Carolina es hermosísima, una de las mujeres más bellas de la Argentina y de las que más fantasías despierta en las plateas, tanto masculinas como femeninas", dijo.