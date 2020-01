¡Momento esperado! Brad Pitt y Jennifer Aniston se reúnen en los SAG Awards

Los Ángeles, Estados Unidos.- La entrega de los SAG Awards 2020 fue escenario del que podría considerarse el momento más esperado de la temporada de premios: El reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston.

En una noche donde ambos brillaron por su actuación en sus más recientes producciones, los actores finalmente se reunieron y tuvieron la oportunidad de dar muestra de su indiscutible unión.

Luego de que en los premios Golden Globes la expareja causó revuelo por los comentarios de Pitt previo a la ceremonia y por la reacción de Aniston al ver a su exesposo ser reconocido, esta noche en el 'backstage' del auditorio Shrine Auditorium los famosos compartieron un especial e inolvidable momento al felicitarse por sus logros.

Brad Pitt y Jennifer Aniston en el detrás de cámaras de los SAG Awards/Getty Images/Instagram

Después de que Brad Pitt recibió el galardón al Mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time in Hollywood, una sonriente y emocionada Jennifer Aniston aplaudió su reconocimiento.

A su vez, Aniston se llevó el premio a la Mejor actriz de serie de drama por su interpretación en The Morning Show, el primer SAG Award que gana desde la serie Friends.

De acuerdo con una fotografía compartida por The Hollywood Reporter, Brad observó a Jennifer aceptar el premio en una televisión del 'backstage'.

Brad Pitt viendo ganar a Jennifer Aniston en los #SAGAwards es lo mejor de la noche. ❤️ #TrueLove



��: @THR pic.twitter.com/pGvTbgoVM5 — Spoiler Time (@ItsSpoilerTime) January 20, 2020

Tal como en los Golden Globes, la intérprete de 'Rachel Green' se mostró divertida al escuchar el discurso de su expareja, incluso cuando Pitt bromeó acerca de que su personaje en la película "no se lleva bien con su esposa".