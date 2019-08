Momentos de horror, protagonistas de 'GOT' son atacadas por monos salvajes

Estados Unidos.- La intérprete de 'Daenerys' en Game of Thrones, Emilia Clarke, a través de su cuenta en Instagram compartió varias fotos de su viaje por la India con su compañera en la famosa serie, Rose Leslie, quien fue 'Ygritte'.

Las imágenes fueron acompañadas de un texto en el que señaló que estas fueron víctimas de unos monos salvajes, que irrumpieron en la casa donde se hospedaban.

El pequeño grupo monos, denominados Macacos, entraron a la sala de donde se hospedaban y les robaron algunsa de las frutas que se encontraban en un cesto en la mesa de centro.

Por suerte nadie salio herido, ya que según aclaró la emblemática madre de los dragones, ellas no pelearon con los lindos visitantes, quienes tampoco hicieron gran alboroto.

Namaskar... Esto no es un anuncio, somos solo dos chicas que han pasado por la India, La Paz, que los monos nos robaron a ciegas, (casi no peleamos), los dos mejores libros que he leído en años, (#TheOverStory debería ser lectura obligatoria en el mundo), yoga, especias, la madre tierra y descubrir que todo lo que siempre estás buscando está dentro de ti, cursi como los mil demonios, pero mi Dios es cierto", escribió junto a las imágenes.