Mon Laferte lanza su nuevo disco, titulado 'Norma'

Ciudad de México.- La fuerza que vibra en los salones de baile a través del danzón, el chachachá, el swing y el mambo fue la inspiración para que la cantautora chilena Mon Laferte creara Norma, su más reciente producción discográfica que lanzó este viernes.

Todo empezó porque comencé a ir a salones de baile. Siento que nací en la época equivocada, me gusta demasiado la música de otra época desde cómo suena y cómo se grababa, me iba a los salones y me sentía como en casa” comenta la cantante.

La cantautora, nominada a los Grammy Latino por su canción Antes de ti, aseguró que en el videoclip de El mambo, uno de los temas que integran el álbum, da una probadita de sus dotes de baile.

El álbum producido por el escritor y cineasta Omar Rodríguez incluye nueve versátiles temas: Ronroneo, No te me quites de acá, Por qué me fui a enamorar de ti, Quédate esta noche, Caderas blancas, El beso, Cumbia para olvidar, Funeral y Si alguna vez.

Sobre este material, en cuya portada se aprecia a la cantautora con un rostro abatido y con lágrimas, dijo:

Es un álbum muy cinematográfico, quise relatar las etapas de una relación de pareja en 10 canciones”.