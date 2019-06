Monterey Pop: Festival de rock 'hippie' cargado de LSD que inspiró Woodstock

Ciudad de México.- El Monterey International Pop Music Festival (Festival Internacional de Música Pop de Monterey), se realizó del 16 al 18 de junio de 1967 en Monterey, California, Estados Unidos.

Más de 50 mil personas asistieron, y es a menudo considerado como el precursor del Festival de Woodstock de 1969. El LSD fue muy abundante en el evento, bajo el nombre de 'Purple Monterey'.

El festival fue planeado por John Phillips de The Mamas & the Papas, el productor Alan Pariser, y el publicista Derek Taylor. El festival incluyó, en su lista de artistas, a The Mamas & The Papas, The Beach Boys, Simon & Garfunkel, entre otros.

Lennon y McCartney, de The Beatles, aportaron ideas para su organización.

San Francisco fue el epicentro de la llamada 'contracultura'. Los jóvenes viajaban allí a vivir un estilo de vida alternativo destinado a aumentar la libertad personal, viviendo en armonía colectiva.

Esta transformación de los ideales y la vida se exploró a través de la psicodelia, la luz, el arte, la música y drogas como la marihuana y el LSD. El Festival de Monterey Pop se incorporó al estilo de vida de San Francisco y la contracultura, y es generalmente considerado como uno de los inicios del 'Verano del Amor' de 1967.

Las actuaciones de The Who y Janice Joplin son recordadas como sublimes.

Jimi Hendrix se convirtió en leyenda a partir de su interpretación, donde quemó su guitarra como protesta hacia el Gobierno de Estados Unidos.

El guitarrista Jimi Hendrix