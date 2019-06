Montserrat Oliver confiesa que 'no salía del clóset' para no desilusionar a familia

Ciudad de México.- La conductora Montserrat Oliver decidió sincerarse con sus fans y dar íntimos detalles de lo difícil que fue haber confesado sus preferencias sexuales a su familia y seres queridos.

Posteriormente, la conductora del programa Montse & Joe recordó lo complicado que fue para ella el explicarle a su familia su orientación sexual.

Lo que más me costó fue desilusionar a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos, el qué dirán, el que fuera juzgada por eso, el que no vieran más que eso, cuando primero soy Montserrat, primero soy una mujer, ya después ¡ahh, by the way (por cierto), es gay!”, contó.