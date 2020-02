Montserrat Olvier revela su historia de amor con Yolanda Andrade: "Me besó"

Ciudad de México.- Durante el programa para celebrar los 20 años al aire de Mojoe, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade decidieron contar su historia de amor.

Oliver contó que Televisa la trajo para ser imagen de una marca de alcohol, lugar donde se encontró a Andrade y quien quedó impactó por su belleza.

Yo la vi y dije, Dios mío si existes, manifiéstate, o sea si a mi esa mujer me hace caso cuelgo los hábitos, le dije a todo el elenco que tenía en ese momento, 'todas por favor ya no me vean, no me saluden, no nada'", dijo Yolanda.