Muere Elizabeth Sellars, actriz que compartió créditos con Marlon Brando

Ciudad de México.- Elizabeth Sellars murió a los 96 años el pasado 30 de diciembre. La actriz escocesa será recordada por compartir créditos con Marlon Brando en la película Désirée.

Sellars hizo su primera aparición en Londres en 1946 con The Brothers Karamazov, y realizó cintas británicas en las décadas de 1950 y 1960, así como algunos proyectos en Hollywood.

Entre esos títulos se encuentran The barefoot contessa; Désirée; Prince of Players; The Day they Robbed the Bank of England; 55 Days at Pekín y The Chalk Garden.

Sellars fue la protagonista principal en The Long Memory; The Last Man to Hang?; Never Let Go y The Webster boy, así como el programa de televisión A Voyage Round my Father.