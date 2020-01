Muere Jack Garfein, leyenda de Hollywood y maestro de James Dean

Ciudad de México.- El actor, escritor y director Jack Garfein murió a los 89 años por complicaciones de leucemia.

Garfein dirigió obras de Broadway y películas de Hollywood, además que enseñó actuación a personajes como James Dean, Ben Gazzara, Steve McQueen y Bruce Dern.

Nacido en Checoslovaquia el 2 de julio de 1930, produjo y dirigió más de 50 obras teatrales, entre ellas Girls of summer, de N. Richard Nash; The sin of pat muldoon, de John McLiam, y The shadow of a gunman, de Sean O’Casey.

El también maestro de actuación pasó tiempo en varios campos de concentración y fue el único miembro de su familia que sobrevivió al Holocausto.

Garfein llegó a Nueva York en 1946 para vivir con su tío y ganó una beca para el Taller Dramático en The New School, donde tomó cátedra con el director alemán Erwin Piscator.

Estudió dirección en The American Theatre Wing con Lee Strasberg y en 1951 se unió al Actors Studio, donde contrató a Dean y dirigió la obra End as a man, que llegó a Broadway en 1953 y protagonizó Ben Gazzara.

Lanzó su propio estudio de actuación en París llamado Le Studio Jack Garfein y escribió el libro Life and acting: techniques for the actor, publicado en 2010.

Le sobreviven su esposa, Natalia, con quien se casó en agosto, y sus hijos: la actriz ganadora del Emmy, Blanche Baker y el compositor Herschel Garfein.

Jack Garfein y su primer esposa Carroll Baker