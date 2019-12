Muere a los 80 años la reconocida guionista de la saga de 'Star Trek'

Estados Unidos.- La guionista de 80 años Dorothy Catherine Fontana, perdió la vida la noche del lunes 2 de diciembre después de una breve enfermedad.

Famosa por ser la primera escritora de Star Trek, fue la encarcada de Star Trek: The original series y Star Trek: The animated series, de la cual también fue productora.

También colaboró en el episodio piloto de Star Trek: The next generation, así como en el desarrollo del personaje 'Jadzia Dax' en Star Trek: Deep space nine.

En su carrera, la guionista también escribió para The six million dollar man, Babylon 5, Dallas, The street of San Francisco y Bonanza, por mencionar algunas.

En los últimos años, Fontana trabajó como profesora de Escritura de Guiones en el American Film Institute Conservatory, donde dejó un gran legado.