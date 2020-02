Muere atropellado el actor de 'Desperate Housewives', Orson Bean

California, Estados Unidos.- El pasado viernes Orson Bean perdió la vida a los 91 años, después de haber sido atropellado en una calle en Venice, California.

El actor era conocido por su participación en la serie Desperate Housewives, no obstante comenzó su carrera en el espectáculo como mago y después fue comediante de stand up en la década de los 40.

Posteriormente fue un panelista habitual del programa de televisión To Tell the Truth, y tuvo apariciones estelares en Johnny Carson’s The Tonight Show.

A partir de 2009 tuvo una participación como personaje recurrente en Desperate Housewives, con el rol de 'Roy Bender', un vendedor de carne y novio de 'Karen McCluskey'.