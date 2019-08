Muere la estrella de la popular comedia de los 70's, 'The Mary Tyler Moore Show'

Estados Unidos.- Luego de una larga batalla contra el cáncer, murió la actriz Valerie Harper a los 80 años.

La estrella, mejor conocida por su papel como 'Rhoda Morgenstern' en The Mary Tyler Moore Show, fue diagnosticada con cáncer de pulmón en el 2009 y luego cáncer en el cerebro en 2013, momento en el cual se le dieron solamente tres meses de vida.

A la actriz le sobrevive su esposo, Tom Cacciotti, con quien se casó en 1987 y la hija de ambos, Cristina.

El mes pasado, fue revelado que una cuenta de GoFundMe fue creada para el cuatro veces ganador del Emmy para pagar los costos médicos no cubiertos por el seguro. Recaudó más de 66 mil dólares.

Valerie saltó a la fama como 'Rhoda' en The Mary Tyler Moore Show durante los 70's. También era la protagonista del spin-off Rhoda, que se transmitió de 1974 a 1978.

Ella ganó tres premios Emmy Primetime por Mejor Actriz de Reparto en una serie de comedia y otro por mejor actriz principal por su trabajo en Rhoda. En los 80's, Harper apareció en la comedia The Hogan Family.

En 2010, fue nominada a un Premio Tony por su trabajo en la obra Looped. Luego de su diagnóstico, siguió trabajando. Apareció en varios episodios de Los Simpsons hasta el año pasado, además del cortometraje My Mom And The Girl.

La estrella, además de talentosa, estaba activa en la filantropía. Con Dennis Weaver, co-fundó L.I.F.E. en 1983, una caridad que alimentó a miles de necesitados en Los Ángeles, California.