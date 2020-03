¡Muere por boda! Irina Baeva daría ultimátum a Gabriel Soto: "Ojalá me dé anillo"

Ciudad de México.- La pareja más polémica del momento, Irina Baeva y Gabriel Soto, nuevamente da de qué hablar por sus declaraciones.



Mientras Gabriel Soto fue de invitado al programa Hoy en Televisa y evadía el tema de una posible infidelidad a su exesposa Geraldine Bazán -tanto con Baeva como con Marjorie de Sousa-, la actriz rusa presumía y gritaba a los cuatro vientos su amor por el actor.

Por su parte, en una entrevista para Suelta la Sopa, Irina Baeva no se detuvo en halagos para el mexicano y no perdió oportunidad en pedirle el anillo de compromiso.

Yo soy una persona muy familiar y si en algún momento se da (casarnos) no es precisamente algo que estoy buscando el día de mañana… (no me ha propuesto matrimonio) pues ojalá (me dé el anillo), mi amor, ahí te hablan, te están preguntando", dijo Baeva.