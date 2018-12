Mujer Luna Bella realiza un 'topless' muy sensual frente a la playa

Ciudad de México.- La exactriz de cine para adultos, Mujer Luna Bella, compartió recientemente una fotografía, en su Instagram, con un ‘topless’ muy sensual.

En la imagen se puede ver a la chica con sus senos al aire libre, y la acompañó con el mensaje de “La sirena de amor”, pues posó con una prenda que simulaba ser la cola de una sirena.

Pero ¡Oh, sorpresa! la fotografía fue eliminada, no se sabe cuál es la razón, si Mujer Luna Bella la eliminó o si recibió denuncias de los usuarios de esta red.

Cabe resaltar que esta sensual mujer se caracteriza por compartir libidinosas imágenes, aunque ya no se dedica a las filmaciones eróticas, por lo cuál en dicha red social tiene más de un millón de seguidores.

Mujer Luna Bella ha señaladó que no le gusta recibir propuestas indecentes:

No soy lo que imaginas que soy, solo me gusta compartir mi sensualidad como arte, no me hagas propuestas indecentes que ya tengo un amor real…”.