Mujer acusa a Katy Perry de intentar besarla y tocarla cuando estaba ebria

Ciudad de México.- La cantante Katy Perry está enfrentando una de las peores etapas en su carrera, pues ya acumula dos señalamientos por acoso sexual.

Luego de que un modelo decidiera revelar haber sido víctima de "denigrante" trato de la intérprete, ahora una conductora confesó un momento similar.

De acuerdo a un diario ruso, Tina Kandeleki aseguró que la intérprete intentó besarla y la incomodó durante la fiesta The One That Got Away mientras se encontraba bajo los influjos del alcohol.

La también modelo relató que Katy intentó tocarla y besarla pese a su negativa, no obstante con eso, las insinuaciones no cesaron.

Kandeleki reveló que decidió contar su experiencia después de que el modelo Josh Kloss expusiera el acorralamiento vivido por la cantante durante el rodaje del clip musical Teenage Dream.