Mujer afirma haber concebido un hijo de José José en una relación en los 80's

Ciudad de México.- Luego de la reciente muerte del Príncipe de la canción, una mujer ha revelado que tuvo un hijo de José José, con quien tuvo una relación alrededor de 1984.

La mujer de nombre Sol Ibaguen, publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía, donde ella aparece dejarse abrazar por el fallecido artista, y más impresionante aún, reveló que tuvo un hijo del cantante, este presunto hijo, tiene a la fecha 35 años de edad.

Muy emocionante, pero al ver que no hubo otra reacción más que un beso en la frente y como diciendo tenlo ya váyanse o no sé, pues fue ahí cuando se me derrumbó todo. Terminé en un mar de llanto, quedé incrédula, bien sacada de onda del cambiazo", aseguró la mujer, en una entrevista en el programa De Primera Mano.