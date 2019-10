"Me tiene bloqueada" Suzy Cortez habla de porque Messi no la puede ver 

Ciudad de México.- La sensual Suzy Cortez, fue la invitada especial de un programa de Fox Sports, en el reveló algunos detalles de porque Messi no la puede ver ni en pintura.

Durante la charla que tuvo con los presentadores de este show, mostró el tatuaje que se hizo en honor al futbolista y mencionó que planeaba hacerse otro con su rostro en la parte baja del abdomen.

Uno de los conductores le preguntó que si esto no le agradaría a Antonella, quien es esposa de Lionel Messi, a lo que Cortez contesto; "Me tiene bloqueada" afirmando que la pareja no la puede ver por esto.

NADIE AMA A MESSI TANTO COMO @SuzyCortez_ ❤❤#NETenFOX Mira el tatuaje que se hizo en su honor...y el que tiene planeado hacerse ������pic.twitter.com/BsJDj4lmqK — #NETenFOX (@NETenFOX) October 14, 2019