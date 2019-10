Mujer que se coló en pasarela de Chanel llama "agresiva" a la modelo, Gigi Hadid

Estados Unidos.- La mujer que se coló en la pasarela ofrecida por Chanel en la semana de la moda en París, quien resultó ser la comediante de YouTube, Marie Benoliel, en una reciente entrevista para Elle señaló que Gigi Hadid, quien la sacó por los hombros, fue "bastante agresiva" con ella.

Ella fue bastante agresiva. Claramente no entendió mi enfoque cómico. Gigi es obviamente un ícono de la moda y sublime, y entiendo su reacción y sigo queriéndola a pesar de eso", dijo a Elle.

Marie incluso dijo que pensó que la famosa modelo iba a tomarla de cabello y gritar como "si fueramos niñas de primaria", segurando nuevamente que lo que ella hizó fue en homenaje a la marca francesa de una manera cómica para la sociedad actual.

Lo que hago es una sátira exhaustiva sobre nuestra sociedad. Me sumerjo en eventos o situaciones públicas para mostrar lo graciosas que son algunas situaciones y, a veces, los comportamientos extremos. No me estoy burlando de las personas. Estoy señalando lo tontas que pueden ser algunas personas cuando carecen de distancia y pensamiento", concluyó.