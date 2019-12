Musical inspirado en la vida de Michael Jackson es producido por Jhonny Deep

Estados Unidos.- Sin duda alguna, Michael Jackson es una de las leyendas en la música que ha podido caminar sobre la Tierra, ante esto, el actor y músico Jhonny Deep, se encuentra produciendo un musical sobre la vida de la estrella del pop.

Se espera que este obra musical se estrene en Los Angeles el día 25 de enero de 2020, llevará por nombre For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove (Por el amor de un guante: una fábula musical no autorizada sobre la vida de Michael Jackson narrada por su guante, en español).

La persona a cargo del guión será Julien Nitzberg, quien en su pasado ya ha trabajado junto a Deep. Conforme comenta el portal Page Six, este musical será una mirada a las extrañas fuerzas que dieron forma a Michael y los escándalos que plagaron su reputación.