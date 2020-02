"¿Muy valiente?": A fuera de un teatro, Enrique Guzmán amenaza a Erik Rubín

Ciudad de México.- El controversial actor y cantante, Enrique Guzmán, de nueva cuenta está en medio de la polémica pues se reveló que le había hecho una broma de mal gusto a uno de sus compañeros de Jesucristo Superestrella.

Erik Rubín explicó que el padre de Alejandra Guzmán, quien es su gran amigo, lo había amenazado con orinar su auto por estacionarse en su lugar dentro del teatro de la Ciudad de México.

El otro día… me estacioné porque tenemos unos lugares que nos otorgaron a los artistas en el Teatro en la Ciudad de México y cuando llegué, estaban todos apañados y quedaba uno, así que me estacioné ahí. Luego llegó Enrique y me fue a tocar: ‘¿Tú te estacionaste en mi lugar? Erik respondió: ‘Chief, pues ya no había’, por lo que contestó de vuelta, ‘vas a ver te lo voy a mear'", dijo Erik entre risas.