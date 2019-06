Nacho 'revienta' contra sus críticos: "Si luces como un bagre, mejor no te metas"

Ciudad de México.- El cantante Nacho Mendoza tomó su cuenta de Instagram para responder a las personas que lo atacan en redes sociales por su aspecto físico.

Cansado de la ola de ataques, el intérprete de música urbana manifestó sin titubear:

Si usted luce como un bagre que uno no se come ni con hambre vieja, no se meta en temas de lo físico, porque usted es la primera persona que debería promover la belleza interna para ver si se le completan las necesidades de ese cuerpo, no solo es dormir, comer y hacer del dos, píense que la base de su amargura puede ser falta de cariño a ese cuerpo desgraciado”.

Y agregó:

Si no le piensa bajar a la crítica coma saludable, vaya al cirujano y sobre todo, haga cursos de maquillaje para que en las fotos no parezca un mapache o a Chucky, no pida respeto si no lo da, porque el empoderamiento de la mujer con el cual estoy más que de acuerdo, ha crecido gracias a la petición de igualdad de géneros, (…) no pidan que se les lancen flores si ustedes lanzan excremento, artista no es sinónimo de Jesucristo, aunque muchos seamos fanáticos de la tolerancia del Señor, el artista es un ser humano que siente, que al igual que usted, no está exento de defecarse en la progenitora que tuvo un malviviente como usted. Disculpa si se me fue una grosería”.