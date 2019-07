"Nada tonta, si fueran bonitas, le bajan al novio": 'Tunden' a amigas de novia del 'Canelo'

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Saul 'Canelo' Álvarez cumplió 29 años este pasado 18 de julio y decidió celebrarse junto a su escultural novia tapatía Fernanda Gómez de 23 años. Dicho momento quedó grabado en una historia de Instagram que fue difundida por la cuenta 'Chamonic' en Instagram.

En la grabación, se puede apreciar a Fernanda bailando al ritmo de la música en lo que parece ser una parte reservada de un restaurante. Al avanzar la cámara se pueden ver las amigas de la joven, quien mantendría un romance con el pugilista desde el 2014 y es madre de su pequeña hija María Fernanda.



Posteriormente, se puede ver al mismo 'Canelo' riendo y festejando, para luego mostrar una foto con algunas amigas de su pareja.

Lo que llamó la atención en el clip no fue lo que se pudo ver, sino lo que usuarios expresaron en la sección de comentarios:

Jajaja nada tonta Fernanda... sus mejores amigas no están muy agraciadas... porque si estuvieran bonitas le bajan el novio.. just saying"