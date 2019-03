"Nadie les va a creer el pin*** teatrito": Frida Sofía arremete contra Pasquel

Ciudad de México.- Sylvia Pasquel externó su punto de vista sobre el pleito que existe entre su nieta Michelle Salas y Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Durante su encuentro con los medios, Pasquel manifestó su descontento con el proceder de su sobrina y dijo:

Para pelearse se necesitan dos y yo aquí nada más veo a una persona peleando, entonces yo espero que piense muchas cosas. En todas las familias pasa lo que pasa es que esta es una familia famosa y es una familia muy difícil en la que es difícil vivir”.

Escenario que molestó a la hija de 'La Guzmán', quien a través de su cuenta de Instagram declaró:

Ya que muchas de mi ‘familia’ viven en la luna, o no sé… en una novela que no existe, hay que aclarar cosas: sí se necesitan dos para pelearse, también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela; también se necesitan dos huevos, un par, para contestar, Michellita este es para ti…”.

Frida continuó:

Acuérdense que no tiene tiempo de hablar con nadie tan ‘wherever’ como yo, pero manda a Pasquel”, y agregó: “oye Pasquel no te metas ‘güey’, o sea no te metas ¿tú qué? ¡tú qué!”.

Asimismo, la joven recordó el comportamiento de algunas integrantes de su familia tras la reciente recaída de Doña Silvia Pinal.

Ya hablé con mi abuela antier porque mi prima Jordana de hecho va y la cuida y está con ella y le importa no como estas arpías y ya me saca de onda que sean tan hipócritas. ¿En serio ustedes creen que Michelle está tan ocupada que no sabe nada cuando estaba hablando con Jomari ese día, así como desquiciada por favor? Cállate y si no te quieres meter conmigo no te metas conmigo, pero no metas cizaña en tus comentarios”.

Finalmente, la hija de Alejandra sentenció:

Aquí nadie les va a creer ya el pin*** teatrito y si se los tengo que derrumbar yo ahí voy”.

Silvia Pinal y su hija Silvia Pasquel, estuvieron enamoradas de Fernando Frade. Ambas tuvieron una relación con él que las distanció un tiempo, sin embargo después se reconciliaron y dejaron atrás este polémico episodio en la vida de la familia Pinal.