"Nadie me falta el respeto": Actriz habla tras armar berrinche en foro de Televisa

Ciudad de México.- La primera actriz mexicana, Blanca Guerra, rompió el silencio para aclarar la polémica que surgió luego de que se le acusara de armar tremendo berrinche en el foro de Cuéntamelo YA!.

La reconocida estrella de Televisa tuvo una entrevista con Maxine Woodside para defenderse de las críticas que recibió por su actitud de diva.

Blanca explicó que le había pedido a la producción de Cuéntamelo YA! aparecer en el primer bloque del programa debido a que tenía que desocuparse para asistir a otro compromiso.

Pese a su petición, Guerra aseguró que los miembros del staff hicieron caso omiso por ello optó por abandonar el foro.

Y no me pelaron, por lo que no permito que nadie me falte al respeto, me deben cumplir las cosas… yo no permito que me falten al respeto ni que me utilicen", afirmó la primera actriz.