"Nadie nos va a separar": Anel Noreña afirma que irá al funeral de José José

Ciudad de México.- Anel Noreña, exesposa de José José y madre de los hijos mayores del cantante, aseguró en entrevista para el programa Venga la Alegría que ella hará hasta lo imposible para estar junto al ‘Príncipe de la canción’ en el homenaje que se realice en México.

En el homenaje que le van a rendir a José claro que voy a estar ahí, porque ya que no lo pude ver en vida, pues ahora quién me lo va a quitar en la cajita. Sí lo voy a ver. Nadie me puede negar el derecho, me va a dar mucho gusto”, confesó.