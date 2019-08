Naomi Watts revela la razón por la que aceptó aparecer en la precuela de 'GOT'

Estados Unidos.- Después de unas largas negociaciones directivos de la famosa serie Game of Thrones a través de su cuenta de Twitter anunciaron que la celebré actriz, Naomi Watts, sería la protagonista de la precuela de dicha serie basada en los libros de George R.R Martin.

La actriz ya se habí mostrada de igual manera muy emocionada pues a pesar de que cuando se le ofreció el papel no había visto aún la conocida y mundialmente famosa saga, pero tras esto vio las, hasta ese momento, siete temporadas, con las cuales quedo fascinada.

Sin embargo, ese no fue el motivo por el cual aceptó el codiciado papel, ni tampoco el dinero, como se podría pensar, el verdadero motivo fue su hermano, Ben Watts, quien es fotógrafo.

No comencé a mirarla hasta que me hablaron sobre este trabajo, pero mi hermano, que está muy interesado en eso me dijo: Bajo ninguna circunstancia rechazarás esto", confesó Naomi en una entrevista para la recista digital Porteredit.