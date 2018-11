Napoleón grabó dueto con Juan Gabriel pero... ¡no le permiten sacarlo!

Ciudad de México.- El cantante José María Napoleón recuerda que en agosto de 2016 vivió una época triste tras la muerte de Juan Gabriel. Días antes, comenta, todavía había tenido contacto con el ‘Divo de Juárez’.

Luego de grabar el tema Verás, ambos planeaban una nueva colaboración juntos.

El intérprete de Hombre explica que Juan Gabriel sí logró grabar su parte de la canción, sin embargo, aunque explica que no sabe el porqué, le han prohibido utilizar el material.

Me dejó grabado el dueto y no me dejan hacerlo con él. Me dejó la voz y el arreglo, solo falta mi voz, pero quién sabe por qué no me dan el sí", dice.