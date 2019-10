Natalia Téllez confiesa íntimos secretos de su relación con Chumel Torres

Ciudad de México.- La presentadora, Natalia Téllez, durante su participación en el programa Netas Divinas, habló de sus exparejas, entre ellas el youtuber, Chumel Torres.

Y luego es ridículo porque esa no es la persona, estás viendo lo ‘mejor’ de la persona o lo que uno quiere que tu veas”, mencionó.

Aunque no aseguró que se trataba del chihuahuense, si especificó que él tenía un canal de YouTube.

Me pasó con un novio que también porque se dedicaba mucho a redes, tenía un canal de YouTube, y en un viaje, creo que para mí fue definitivo no estar con esa persona por la cantidad de tiempo que utilizaba en publicar lo que (entre comillas) estaba viviendo, yo decía; que parte vives, y eso a mí me hacía dudar de la veracidad de todo”, dijo.