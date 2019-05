Natalia Téllez confiesa que la atacan en redes sociales y la llaman "anoréxica"

Ciudad de México.- La actriz y conductora Natalia Téllez ‘rompió’ el silencio y habló de las especulaciones de que padece anorexia debido a su delgada figura.

Durante el programa Netas Divinas, Téllez confesó que sus fotografías en redes sociales están llenas de comentarios en las que la tachan de anoréxica.

Estamos acostumbrados a un patrón y eso nos pasa a todas. Esa idea de la mujer barbie está tan arraigado, que es muy difícil de romper. A mí lo que me pasa, en mis redes sociales, al revés. Todas las fotos que he subido, todas las fotos de cuerpo completo es ‘anoréxica, anoréxica, anoréxica'”.

Asimismo, la conductora reveló que una usuaria de Instagram que dice estar en contra de la anorexia la ataca y ella considera incorrecto debido a que no padece ese trastorno alimenticio.

Natalia dejó claro que le preocupa que sus fans la consideren anoréxica pues muchas jóvenes podrían tomar su imagen como un ejemplo.

En particular una chava, que su perfil era en contra de la anorexia, le dije: ‘es un gravísimo error lo que haces: uno, porque es mentira y dos, porque la gente que me siga le das una idea incorrecta. Entonces, alguien que me sigue y dice ‘ah, es delgada’ y tú pones que es anoréxica. Haces un gran daño, porque la gente que te sigue, a lo mejor si te toma como ejemplo”, aseveró Téllez.